Krone 2021 wird ins Radio und Web verlegt

Wir wollten mit euch Deutschlands größte Musiker:innen in einer fetten Show feiern. Aufgrund der aktuellen Coronalage haben wir allerdings beschlossen die geplante Veranstaltung zur Verleihung der 1LIVE Krone am 9. Dezember in der Jahrhunderthalle Bochum vollständig abzusagen.