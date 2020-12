Darum geht es in der Dezember-Ausgabe von Radio mit K

Mit gebührendem Abstand ist Journalistin und DJ Salwa Houmsi am Start und erzählt uns, wie sie dieses verrückte Jahr erlebt hat.

Welches waren die musikalischen Highlights der drei? Was haben sie 2020 am meisten vermisst? Auf was freuen sie sich und wer ist der geheime Anrufer aus Düsseldorf? Antworten gibt für euch, wie immer, in eurer Lieblingsradiosendung.