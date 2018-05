Cristian Măcelaru wird neuer Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters

Europäisch-amerikanische Sozialisierung

Cristian Măcelaru

In den vergangenen Jahren hat Măcelaru regelmäßig mit den besten amerikanischen Orchestern zusammen gearbeitet, darunter das Chicago Symphony Orchestra, New York Philharmonic oder Los Angeles Philharmonic. Beim Philadelphia Orchestra war er während drei Spielzeiten Conductor-in-residence. Auch in Europa hat er sich einen Namen gemacht und dirigierte bedeutende Orchester wie das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, die Staatskapelle Dresden oder das Gewandhausorchester Leipzig. "Wir versprechen uns viel von seiner europäisch-amerikanischen Sozialisierung, weil er einerseits den europäischen Geist der klassischen Musik im Herzen trägt; andererseits hat er aber in Amerika gelernt, niemals das Publikum aus dem Auge zu verlieren. Sein Repertoire ist vielseitig und er interessiert sich sehr für die Musikvermittlung an ein breites Publikum", sagt WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber.

"Wir versprechen uns viel von seiner europäisch-amerikanischen Sozialisierung, weil er einerseits den europäischen Geist der klassischen Musik im Herzen trägt; andererseits hat er aber in Amerika gelernt, niemals das Publikum aus dem Auge zu verlieren. Sein Repertoire ist vielseitig und er interessiert sich sehr für die Musikvermittlung an ein breites Publikum", sagt WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber.

Cristian Măcelaru verfügt über ein breites Repertoire von Klassik und Romantik bis zu zeitgenössischer Musik. Sein Vertrag beginnt im August 2019 und läuft zunächst über drei Jahre.