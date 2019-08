Am 1. September 1947 wird das WDR Funkhausorchester gegründet. Der erste Dirigent heißt Hermann Hagestedt - kein Unbekannter in Köln. Doch weil der Sendesaal in der Dagobertstraße zerstört war, mangelte es 1947 an Proberäumen. Man fand Behelfs-Aufnahmestudios an recht ungewöhnlichen Orten, wie beispielsweise den Gemeindesaal von St. Agnes in der nördlichen Neustadt oder den Saal des "Niehler Ballhauses", einer Gaststätte am nördlichen Stadtrand.