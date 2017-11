WDR Big Band und Vince Mendoza für zwei Grammys nominiert

Der amerikanische Komponist und Arrangeur Vince Mendoza ist seit vielen Jahren eng mit der WDR Big Band verbunden, er fühlt sich als "Teil der Familie". Gekrönt wurde die Kooperation mit der WDR Big Band durch mehrere internationale Auszeichnungen, unter anderem gab es 2007 einen Grammy für die gemeinsame CD-Produktion "Some Skunk Funk".

"Composer in Residence"

Vince Mendoza

Mendoza kennt die WDR Big Band bestens: Er weiß, wie er mit seinen versierten Arrangements das Klangspektrum des Ensembles voll ausreizen kann und welchem Bandmitglied er wann welches Solo auf den Leib schneidern muss. Seit seiner Ernennung zum "Composer in Residence" wurde die Zusammenarbeit zwischen der WDR Big Band und dem amerikanischen Arrangeur noch einmal intensiviert. Zuletzt schrieb Mendoza die Orchesterarrangements für das beim Publikum gefeierte Projekt "For WDR Big Band Only! – by Vince Mendoza", das unter dem Titel "Homecoming" auch als CD erschienen ist.

Die Gewinner der 60. Grammy Awards werden am 28. Januar 2018 im Rahmen einer großen Gala in New York bekannt gegeben.