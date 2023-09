Ozapft is! - Nicht nur in München, auch in NRW ist Oktoberfest-Zeit

" Ozapft is! " Es ist ein Ruf, der Tradition hat, wenn mit dem traditionellen Fassanstich das Münchner Oktoberfest beginnt. Am Samstagmittag war es wieder soweit: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD ) stach das erste Bierfass an - zwei kräftige Schläge genügten ihm dafür. Die erste Maß Bier reichte er dann Markus Söder ( CSU ), sie gebührt traditionell dem bayerischen Ministerpräsidenten. Reiter stieß sodann mit Söder an: Auf eine friedliche Wiesn.

Auf den Münchner Theresienwiesen werden beim größten Volksfest der Welt bis zum 3. Oktober 2023 rund sechs Millionen Besucher erwartet. Doch von dem Mega-Event gibt es längst unzählige Kopien. Ein Oktoberfest steigt in vielen Städten rund um die Welt - ob nun etwa in China, Kanada, Brasilien, den USA oder Japan. Und auch in vielen NRW -Städten gibt es Ableger vom Münchner Original, zum Beispiel in

Neuss: In Neuss startete das Rheinische Oktoberfest bereits am Freitagabend. Das bayrisch-anmutende Festzelt steht auf der Pferderennbahn. 30.000 Besucher werden bis zum 2. Oktober erwartet - alle natürlich in Lederhosen und Dirndl.

Kleve: Auch in Kleve ging das Oktoberfest am Freitagabend los. Bis zum 23. September werden bis zu 9.000 Besucher erwartet. Für sie gibt es nicht zuletzt echte Wiesn-Spezialitäten - und solche nicht nur in flüssiger Art.

Xanten: In Xanten steigt ebenfalls ein Oktoberfest - allerdings erst ab dem 29. September. Das Fest dauert bis 15. Oktober. Die drei Sonntage in dieser Zeit stehen immer unter einem anderen Motto: "Karneval meets Oktoberfest" (1. Oktober), "Schützen-Oktoberfest" (8. Oktober) und "Blaulicht-Oktoberfest" (15. Oktober). Ein "Wiesn-Finale" soll es auch geben.

Essen/Mülheim: Am Flughafen Essen/Mülheim steigt seit Freitagabend das Rü Oktoberfest. Es dauert bis zum 14. Oktober - aber Achtung: Im Festzelt ist nicht an allen Tagen Party-Zeit.