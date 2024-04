Eichenprozessionsspinner in NRW: So schützen Sie sich vor den Raupen

Wird es dieses Jahr viele Raupen geben?

Nach Informationen des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV) hat es der Eichenprozessionsspinner aktuell schwer, sich zu vermehren. " Tatsächlich dürfte der schnelle Austrieb der Eichen in diesem Jahr und das Spätfrostereignis für den Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr eher ungünstig gewesen sein ", heißt es auf Anfrage des WDR . Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, dass selbst wenige Raupen erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben könnten, so das MLV weiter.

Wie gefährlich können die Raupen werden?

Kritisch sind die Brennhaare der Raupen, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Kommt es zum Kontakt mit der Haut oder den Augen, können diese gereizt werden oder sich entzünden. Beim Einatmen der Haare, können Atembeschwerden auftreten. In seltenen Fällen kann der Kontakt laut Bundesumweltministerium Husten, Bronchitis, Asthma oder eine Bindehautentzündung auslösen.

Das NRW -Gesundheitsministerium warnt nicht nur vor dem Kontakt mit den Raupen selbst, sondern rät auch davon ab, die Nester der Tiere zu berühren.

Wie schütze ich mich am besten vor den Raupen?

Sowohl Umwelt- als auch Gesundheitsministerium raten dringend dazu, sich von den Raupen und Nestern fern zu halten. " Auch sollten, etwa im heimischen Garten, keine Gegenmaßnahmen auf eigene Faust durchgeführt werden ", heißt es in einer Presseinformation.

Auch die Nester des Eichenprozessionsspinners sollten nicht berührt werden

Wer ein Nest der Tiere im eigenen Garten entdeckt, sollte das Ordnungsamt der eigenen Kommune informieren, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Zudem sollte der Bereich gut sichtbar abgesperrt werden, damit niemand aus Versehen in die Nähe der Tiere und Nester kommt.

Was kann ich tun, wenn ich Kontakt mit den Tieren hatte?

Wer mit den Haaren der Raupen in Kontakt kommt, sollte schnell handeln. Das NRW-Gesundheitsministerium empfiehlt folgende Maßnahmen:

Kleider sofort wechseln

Raupenhaare auf der Haut mit Klebeband entfernen

Duschen und mit Haare waschen

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen

Bei ausgeprägten Symptomen ärztliche Hilfe aufsuchen

