Pläne für neuen Nationalpark sorgen für Skepsis

Reichswald fürchtet schwierigen Prozess

Der Landrat im Kreis Kleve, Christoph Gerwers, zeigte sich direkt nach der Pressekonferenz der Landesregierung " überrascht ". Man werde vor einer möglichen Bewerbung " sorgsam abwägen müssen, welche Vorteile und welche Nachteile mit der Ausweisung des Reichswalds als Nationalpark verbunden " wären. Es könne ein schwieriger und emotionaler Prozess werden, fürchtet der Landrat.

Fürsprecher und Gegner in Egge

Um einen möglichen "Nationalpark Egge" wird vor Ort schon lange debattiert. Es gibt bereits einen Förderverein, Naturschutzvereine sprechen sich für einen Nationalpark aus. Es existiert aber auch massiver Gegenwind - unter anderem lehnen die CDU und die FDP im Kreis Höxter einen Nationalpark ab. Die Liberalen haben das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreistags am 5. Oktober gehievt. Der Kreistag Paderborn - der ebenfalls betroffen ist - reist am 22. September in den nordhessischen Nationalpark Kellerwald-Edersee, um sich ein Bild zu machen.

Arnsberger Wald will Vorteile und Nachteile abwägen

Blick auf den Möhnesee im Arnsberger Wald

Gemeinsam mit dem Hochsauerlandkreis, den Kommunen und den am Naturpark Arnsberger Wald beteiligten Interessensgemeinschaften will der Kreis Soest laut einer Sprecherin " sorgsam abwägen ", welche Vorteile und Nachteile ein Nationalpark hätte. Noch könne man daher nicht sagen, ob und wie sich der Kreis Soest im weiteren Verfahren einbringe.

Ebbegebirge will Bürger einbeziehen

Biggesee im Naturpark Ebbegebirge

Der Märkische Kreis, in dem in Teilen das Ebbegebirge liegt, war nach eigenen Angaben ebenfalls überrascht vom Vorstoß der Landesregierung. " Eine Meinungsbildung steht erst am Anfang ", so ein Sprecher. Der benachbarte Kreis Olpe wolle sich laut einer Sprecherin mit den Vorschlägen zeitnah auseinandersetzen. Neben Fachleuten wolle man auch die Bürger einbeziehen, vor allem die, denen die Grundstücke gegebenenfalls gehören.

Rothaarkamm: Lieber Windkraft statt Nationalpark?

Der Rothaarkamm

Der Rothaarkamm mit seinem Wisent-Projekt, Deutschlands einziger freilebender Wisent-Herde, wäre eigentlich ein idealer Kandidat als Nationalpark. Damit hätte das Land die Verantwortung für die Tiere, um die es mit privaten Waldbesitzern immer wieder Ärger wegen Entschädigungen für verursachte Schäden gibt. Aber: Die Kreisverwaltung ist laut einer Sprecherin offen, aber auch skeptisch. Unter anderem würden damit potenzielle Flächen für Windkraft wegfallen. Der Kreistag soll bereits am 22. September entscheiden, wie es weitergeht.

Hürtgenwald hat keinen Bedarf

Wanderweg in Hürtgenwald

Das Gebiet liegt im Kreis Düren, der schon am ersten nordrhein-westfälischen Nationalpark beteiligt ist - und wenig Elan für einen zweiten zeigt: " Derzeit gibt es keine konkreten Überlegungen seitens des Kreises Düren, neben dem schon bestehenden Nationalpark Eifel einen weiteren zu schaffen ", so ein Sprecher des Kreises.

Unsere Quellen: