Stichproben-Kontrollen: Handel in NRW hält 2G für schädlich

" Völlig unverständlich ", so kommentierte der Handelsverband NRW die neue Corona-Schutzverordnung, die in NRW seit Mittwoch gilt. Denn während zum Beispiel bei den Nachbarn in Hessen oder Niedersachsen kein Impfnachweis mehr für den Einzelhandel nötig ist, gilt bei uns immer noch 2G - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Allerdings muss nicht mehr jeder Kunde einzeln, sondern nur noch stichprobenartig kontrolliert werden.