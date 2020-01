Ab in die 70er!

Kaum eine Zeit war so prägend, so verrückt, so besonders, so voller Schlaghosen und schräger Ideen und Visionen wie die 70er. Wir legen wieder den Schalter um spielen das ganze Wochenende lang Ihre Lieblingshits aus dem Jahrzehnt, in dem es noch einen Sendeschluss gab und man mit langen Haaren zu Hause Ärger bekam. | mehr