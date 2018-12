AfD wuchs proportional am stärksten

Die Grünen konnten dagegen Zutritte von 1.600 Menschen verzeichnen. Damit gehören 14.800 Mitglieder der Partei an. In die FDP traten 500 Menschen ein, in die Linke 367. Die Parteien haben nun 17.500 bzw. fast 8.200 Mitglieder.

Die AfD wuchs proportional am stärksten: Sie verbuchte rund 1.000 Neuzugänge und hat damit nun 5.272 Mitglieder.

Unser Parteiensystem zersplittert – Gefahr oder Chance für die Demokratie?

Stand: 21.12.2018, 08:12