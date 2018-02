Die Tester des VRR haben 2017 den Zustand von 54 der 296 Bahnstationen in NRW als "nicht akzeptabel" eingestuft. Im Jahr zuvor waren nur 39 Stationen derart mies bewertet worden. "Wie auch in den Vorjahren waren es insbesondere S-Bahn -Stationen, die schlecht abschnitten" , sagte VRR-Vorstandssprecher Martin Husmann am Dienstag (20.02.2018). Schlechte Noten gab es vor allem wegen Graffitischäden, die in den Augen der Fahrgäste erheblich zum negativen Eindruck einer Station beitrügen.

In puncto Sauberkeit hat es laut VRR wenig zu beanstanden gegeben. Nur einige S-Bahn-Stationen schnitten hier schlechter als 2016 ab, weil sie durch Müll verschmutzt waren. Husmann forderte die Betreiber der Bahnhöfe auf, die Mängel schnellstmöglich zu beheben.