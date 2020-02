Schäden in deutschen Wäldern größer als angenommen

Fast 70.000 Hektar Wald müssen in NRW wiederaufgeforstet werden

Allein in NRW müssten wegen der Schäden fast 70.000 Hektar wieder aufgeforstet werden. Dies sei etwa ein Viertel der Schadensfläche von ganz Deutschland. 35 Millionen Kubikmeter Schadholz fielen in NRW an.

Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als elf Millionen Hektar Wald. Bund und Länder haben bereits Millionenhilfen besiegelt, um die Wälder aufzuforsten und besser gegen den Klimawandel zu wappnen. Für die kommenden vier Jahre stehen dafür knapp 800 Millionen Euro zusätzlich bereit. Davon stammen rund 480 Millionen Euro vom Bund, den Rest sollen die Länder beisteuern. Unterstützt werden sollen etwa das Herausholen von Schadholz, Wiederaufforstungen und ein weiterer Umbau zu klimaangepassten Mischwäldern.