Schwierige Zeiten für Schweinebauern: So steht es um die Landwirtschaft in NRW

Fast ein Drittel aller schweinehaltenden Betriebe in Deutschland kommt aus Nordrhein-Westfalen. Jährlich schließen mehrere hundert Betriebe. Eine artgerechte Tierhaltung muss her, finanziert von Verbrauchern. Ein Systemwechsel, der auch von NRW -Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) befeuert wird. Diskutiert wird eine Tierwohlabgabe, die auf die Landwirte verteilt wird, damit sie ihre Ställe um- und ausbauen können – eines der großen Themen am Montag beim Auftakt-Treffen der Zukunftskommission Landwirtschaft in Berlin.

Zukunftskommission soll praxistaugliche Leitlinie vorlegen

Die Kommission, die beim Bundeslandwirtschaftsministerium angesiedelt ist, soll praxistaugliche Empfehlungen erarbeiten für eine produktive und ressourcenschonende Landwirtschaft. Ein Zwischenbericht wird noch im Herbst erwartet. Der Abschlussbericht soll im Frühsommer 2021 veröffentlicht werden.