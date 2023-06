Zugunglück in Eschede vor 25 Jahren – Welche Lehren daraus gezogen wurden

Wie sieht es heute an der Unglücksstelle aus?

In Eschede erinnern heutzutage Gedenktafeln und 101 Kirschbäume an den Bahngleisen an die Toten. Anlässlich des Gedenktages zum Zugunglücks rief Bundesverkehrsminister Wissing ( FDP ) dazu auf, die Erinnerung an das Unglück wach zu halten. Das Unglück bleibe eine Mahnung an alle Verantwortlichen, wachsam zu bleiben. Unvermittelt seien vor 25 Jahren so viele Menschen aus einem glücklichen, unbeschwerten Leben gerissen worden. " Es gibt kaum Worte für das Ausmaß, die Folgen und das Leid, das Opfer, Familien, Angehörige und Freunde dadurch erlitten haben. "