Das Kind wird krank - was aber, wenn der nächste Kinderarzt 40 oder 50 Kilometer entfernt ist? Was, wenn die Praxis dann auch noch so voll ist, dass Ihr Kind gar nicht oder erst sehr viel später behandelt werden kann? Das könnte durchaus bald auf dem Land in Nordrhein-Westfalen Realität sein.

Denn seit Jahren ist die Anzahl der Kinderarztpraxen in vielen Regionen rückläufig, etwa im Raum Aachen. Laut des dortigen Netzwerks der Kinder- und Jugendärzte sind Wartezeiten von mehreren Wochen keine Seltenheit. Und weil viele Kinderärzte bereits älter als 60 Jahre seien, werde sich das Problem weiter verschärfen.

Es ist ein langer Weg vom Studenten zum Facharzt

"Man muss wissen, es dauert elf Jahre, bis neue Fachärzte ausgebildet sind" , sagt Michael Achenbach, selbst praktizierender Arzt und Teil des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, am Freitag (24.08.2018) dem WDR. "Sechs Jahre Studium und fünf Jahre Weiterbildung zum Facharzt."

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) räumt Probleme ein, weiß aber nichts von Aufnahmestopps in den Praxen. "Dass es vereinzelt zu Engpässen - insbesondere bei jahreszeitlichen Erkrankungswellen - kommen kann, wissen wir" , sagt Christoph Schneider, Pressesprecher der KV Nordrhein dem WDR. Doch der Versorgungsgrad sei überall erfüllt.

"Die Quote spiegelt Realität nicht wider"