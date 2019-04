NRW in vier Kategorien vertreten

Sechs Projekte aus NRW haben gute Chancen auf eine Auszeichnung, denn das Land ist in fast jeder Kategorie vertreten, mit Ausnahme der neuen Kategorie Digitalsierung. Im Bereich Handel sind es gleich zwei Unternehmen: So ist Aldi Süd mit Sitz in Mülheim (Ruhr) und die Penny Markt GmbH mit Sitz in Köln nominiert.

Im Bereich Gastronomie steht das Selbstbedienungs-Restaurant "Cassius Garten" aus Bonn auf der Liste des Ministeriums, in der Kategorie Landwirtschaft und Produktion gehen die Veggispecials von "Tofu Mama - Rettet Tofu-Weisenkinder" aus Köln ins Rennen.

In der Kategorie Gesellschaft und Bildung ist die Aktion "Fallobst ist kein Abfall" des Heimatvereins Keppeln nominiert, Chancen auf einen Förderpreis hat die Antegon GmbH aus Münster für die Entwicklung einer Controlling-Software für Bäckereien.