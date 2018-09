Im Fokus der Ermittler stand die Einhaltung des Mindestlohns von 8,84 Euro pro Stunde. Die Fahnder waren vor allem im Einzelhandel, Gaststätten, Hotels, bei Speditionen und Friseuren im Einsatz.

Kritik an Ankündigung

Der Zoll war für seine Ankündigung der Kontrollen kritisiert worden. So schnell könne aber niemand seine Bücher frisieren, hieß es in der Begründung für das Vorgehen. Die Ankündigung solle außerdem eine abschreckende Wirkung haben.

Überprüfungen laufen noch

Da von über 2.500 Betrieben in NRW die Geschäftsbücher überprüft werden mussten, hat die Auswertung der Ergebnisse gut eine Woche gedauert. Bei einigen Ämtern, beispielsweise in Duisburg, dauern die Ermittlungen an. Dort muss noch in 114 Fällen ermittelt werden.