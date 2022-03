Schutz vor Krieg und Katastrophen in NRW

Stand: 29.03.2022, 06:00 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat auch das Leben in Deutschland verändert. So mancher kauft Vorräte ein, andere fragen sich, wie Deutschland oder auch NRW eigentlich seine Bürger schützt. Ein Überblick.

Von Rainer Striewski