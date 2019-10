Nach Anschlag in Halle: Wie man wann Zivilcourage zeigt

Nach dem antisemitischen Anschlag in Halle an der Saale werden Forderungen nach mehr Zivilcourage laut. Bloße Solidaritätsbekundungen könne er nicht mehr hören, sagte der jüdische Publizist Michel Friedman am Donnerstag (10.10.2019) im ZDF -Morgenmagazin. Wenn man erlebe, " dass jemand Menschenhass propagiert, dann muss man Gesicht zeigen! "

Das fordert auch der in Düsseldorf lebende deutsch-israelische Psychotherapeut Michael Naor. Es gebe " noch viel zu wenig Zivilcourage ", nicht nur in Zusammenhang mit antisemitischen Angriffen, sondern auch auf der Straße in kriminellen Situationen, sagte er vor einigen Wochen dem WDR .