Tierschutz: Städte verbannen Zirkusse

Mehrere hundert Zirkusse machen jedes Jahr in deutschen Städten Station - viele von ihnen haben auch Wildtiere im Programm: Tiger, Löwen, Elefanten oder Affen. Während viele Fans solche traditionellen Darbietungen nicht missen wollen, sind die Zirkusse seit Jahren in den Fokus von Tierschützern geraten: Sie beklagen die Haltung der Tiere in zu kleinen Transportwagen, die häufigen Ortswechsel und die Dressurmethoden.