Artisten des Zirkus Flic Flac in Dortmund abgestürzt

Zwei Rettungswagen, zwei Notarztwagen und die Feuerwehr warten beim Einsatz am Zirkus "Flic Flac", der in der Nähe der Westfalenhalle gastiert. Am Nachmittag sind dort zwei Artisten aus mehreren Metern Höhe abgestürzt.

Die beiden 21 und 22 Jahre alten Kolumbianer hatten eine Nummer im sogenannten Todesrad aufgeführt, einer großen Stahlkonstruktion mit zwei großen Metallrädern an den Enden. Während der Vorführung stürzten sie ab.

Artisten nur leicht verletzt

Die Artisten lagen bei Ankunft des Rettungsdienstes am Boden, waren aber ansprechbar. Offenbar haben die beiden nur leichte Verletzungen davon getragen, weil der Boden schwimmend gelagert war. Die Show wurde kurz unterbrochen, nach der Behandlung aber fortgesetzt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt jetzt die Abteilung für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Arnsberg.

Gestern Unfall in Nürnberg

Auch bei Flic Flac in Nürnberg hat es Medienberichten zufolge gestern einen Unfall gegeben, bei dem offenbar ein Zuschauer von einem Sicherungsseil getroffen und verletzt wurde.

Stand: 06.01.2022, 21:03