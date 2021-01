Lernfrust, Mobbing, Langeweile: Schulen im Lockdown - wie geht es weiter?

Zeugnisse in NRW - an den Schulen geht ein turbulentes Halbjahr zu Ende. Wie geht den Schülerinnen und Schülern nach diesem Wechselbad zwischen Präsenz- und Distanzunterricht? Allein schon die Zeugnisvergabe ist so uneinheitlich wie die Corona-Regeln in den Bundesländern: Mal kommt das Zeugnis mit der alten Post und landet im Briefkasten, mal kommt es als PDF per Digital-Post und andere wiederum erhielten "Time-Slots" für die persönliche Übergabe in der Schule.

Wie kann es ein faires Abi geben?

Dario Schramm von der Bundesschülerkonferenz bestätigt im Livestream: "Es ist eine große Belastung, wenn man nicht weiß, was mache ich nächste Woche." Er selbst macht in diesem Jahr Abitur und plädiert dafür, die Abiklausuren ganz normal zu schreiben. Und dann sollte man sich aber die Notendurchschnitte der einzelnen Fächer genau anschauen und wenn nötig an den Schnitt der Vorjahre anpassen.

Wovon Dario gar nichts hält, ist der Vorschlag " alle bleiben sitzen ". Wenn alle das Schuljahr wiederholen müssten, wäre das ein völlig falsches Signal, denn "die Schülerinnen und Schüler haben alles gegeben, um das Schuljahr zu schaffen."

Tipps von Psychologin Pia Kabitzsch

Pia Kabitzsch ist eine junge Psychologin und kann sich noch gut an ihre eigene Schulzeit erinnern. Sie habe es früher gehasst, wenn die Lehrer sie in der Pause auf den Schulhof gescheucht haben. Heute weiß sie: "Bewegung und frische Luft sind superwichtig!" Also raus zum Spaziergang. Ebenfalls wichtig: Eine klare Tagesstruktur, eine Liste, auf der nicht nur Schule und Lernen stehen, sondern auch schöne Dinge wie Kochen oder ein Videocall mit Freundinnen.