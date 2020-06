Abizeugnis von der Pizzaschaufel: Kreative Zeugnisübergaben

Zeugnisübergabe im Stadion

Das Dortmunder Käthe-Kollwitz-Gymnasium hat seine Abschlussfeier bereits am Dienstag (23.06.2020) abgehalten. Die Schüler kamen in festlicher Kleidung über die Laufbahn ins Stadion und erhielten dort auch ihre Zeugnisse, die Familien durften von der Tribüne aus zugucken.

Zeugnisse statt Pferderennen

Simeon Schmitt war sehr froh, dass das noch geklappt hat: "Ich finde das schön und wichtig, dass das in diesem Rahmen stattfinden kann. Wir hatten ja auch unseren Abschlussball schon geplant und es steht noch nicht fest, ob der stattfinden kann. Wenigstens eine Feier zum Abschluss haben zu können, ist toll."

Auch das Couven-Gymnaisum in Aachen hat seine Zeugnisse an die Abitur-Jahrgänge im Stadion vergeben - allerdings im Dressurstadion, wo sonst die Wettkämpfe der Aachener Soers stattfinden. Ein Siegener Gymnasium geht für die Zeugnisvergabe in den Wildwald Vosswinkel, das Gymnasium in Odenthal in den dortigen Märchenwald.

Zeugnisübergabe im Autokino

Da sind Zeugnisvergaben im Autokino wie in Witten, Jüchen oder Köln Porz schon fast Standard. Neben Abiturienten bekommen natürlich auch alle anderen Schüler in NRW ihre Zeugnisse. Auch für Zehntklässler ist dies ein wichtiger Moment, beginnt für sie schließlich nach dem letzten Schultag am Freitag (26.06.2020) das Berufsleben mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz.