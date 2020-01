Schulzeugnisse für 2,5 Millionen Kinder in NRW

" Ansporn und Bestätigung zugleich " sollen die Zeugnisse sein, sagt Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Tag vor der offiziellen Zeugnisausgabe am Freitag (31.01.2020). Für einige der 2,5 Millionen Kinder in NRW sind die Zeugnisse eher ein Tiefschlag. Das wissen die Bildungspolitiker, deswegen gibt es in jeder Region ein sogenanntes Sorgentelefon. Unter den unten aufgelisteten " Nummern gegen Zeugnis-Kummer " können die Schüler und Schülerinnen sich melden, wenn die Eltern sauer sind oder sie die Noten nicht fair finden - ganz anonym.

Wie geht es weiter nach dem vierten Schuljahr?

Unter der Nummer gibt es aber auch Rat, wenn sie Fragen zur Schullaufbahn haben. Denn die Viertklässler bekommen jetzt eine Empfehlung für die weiterführende Schule. Da stellen sich Fragen wie: Ist das Gymnasium wirklich das Richtige für mich? Wie kann ich meine Eltern davon überzeugen, dass ich mit meinen besten Freundinnen zusammen bleiben will?