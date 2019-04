Schulministerin widerspricht Philologen

NRW-Schulministerium Yvonne Gebauer ( FDP ) teilt die Kritik des Philologenverbandes nicht. Sie sehe keine "Inflation" guter Schulnoten.

"Wir haben einen Aufgabenpool gemeinsam beschlossen mit allen 16 Kultusministern, aus dem die Abiturprüfungen gezogen werden – verpflichtend zumindest in den Fächern Deutsch, Französisch, Englisch und Mathematik" , sagte sie dem WDR am Dienstag. Deswegen könne man eine Vergleichbarkeit herstellen und nicht davon sprechen, dass sich das Abitur inflationär gestalte.

Auch eine Sprecherin der NRW-Landesschülervertretung (LSV) teilt die Einschätzung des Philologenverbands nicht. Darüber hinaus gab sie zu bedenken, inwieweit das Notensystem überhaupt gerecht sein könne.

"Es gibt unterschiedliche Lehrer, die unterschiedlich bewerten. Manche schöpfen zum Beispiel das Notenspektrum von 1 bis 3 aus, andere von 2 bis 5. So ist es an manchen Schulen, in manchen Kommunen und in manchen Ländern einfacher, ein gutes Abitur zu machen" , sagte sie dem WDR. Unter dem Strich seien "Noten nicht miteinander vergleichbar" .

Stand: 30.04.2019, 17:08