Zurück in den Wintermodus: Mehr Schlaf durch Zeitumstellung

Umstellung geht Frauen auf den Wecker

Schlafstörung durch Zeitumstellung

Ein ähnliches Bild liefert auch eine Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse. Hier gaben 24 Prozent an, in den Tagen nach der Zeitumstellung gereizt oder müde zu sein. 26 Prozent können schlecht ein- oder durchschlafen. Vor allem Frauen und Familien mit kleinen Kindern fühlen sich belastet, etwa weil der Alltag aus dem Tritt kommt. Der Organismus erfährt durch die Zeitumstellung jedes Mal eine Art Mini-Jetlag, der die hochpräzise innere Uhr durcheinanderbringt. Denn: Unser Körper orientiert sich nicht an der Uhrzeit, sondern am Sonnenlicht.

Sensibler Wach-Schlaf-Rhythmus

Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin befürwortet eine Beibehaltung der Normalzeit - also der Winterzeit. Das Tageslicht und insbesondere der Blauanteil des Sonnenlichts sei der "Hauptzeitgeber" für die innere Uhr des Menschen und maßgeblich für den Wach-Schlaf-Rhythmus. All dies wird den Experten zufolge am besten durch die Winterzeit gewährleistet. Durch Umstellung auf Sommerzeit drohe hingegen ein Schlafmangel, der zu Konzentrations- und Leistungseinbußen sowie mehr Unfällen führe.

Auch der Deutsche Lehrerverband fürchtet für den Fall einer dauerhaften Umstellung auf Sommerzeit gesundheitliche Gefahren für Schüler.

Tipps für den Mini-Jetlag

Um sich besser an die neue Zeit zu gewöhnen, kann der Lebensrhythmus etwas verlagert und zum Beispiel die Essenszeit etwas verschoben werden. Das gilt aber insbesondere für die Sommerzeit, weil wir plötzlich früher aufstehen müssen.

Ärzte raten dann bereits ein paar Tage vor der Zeitumstellung immer etwas früher zu Bett gehen und auch die Mahlzeiten früher als gewohnt einnehmen. An den ersten Tagen nach der Umstellung sollte man abends möglichst leicht essen und keine aufputschenden Getränke wie Kaffee oder Alkohol vor dem Schlafengehen trinken.

Leicht verdauliche, kohlenhydratreiche Speisen in kleinen Portionen können den Schlaf fördern, rät die Techniker Krankenkasse. Auch seien Entspannungstechniken wie beispielsweise autogenes Training sind besser als Schlafmittel.

Wen tagsüber die Müdigkeit plagt, der legt am besten eine kurze Pause ein. Optimal: ein kurzer Rundgang an der frischen Luft.

Mehr Wildunfälle in der "Winterzeit"

Verschobener Feierabendverkehr: mehr Wildunfälle

Mit der Umstellung von Sommerzeit auf die Normalzeit am 31. Oktober steigt allerdings für Autofahrer die Gefahr von Wildunfällen. Der Feierabendverkehr fällt dann nämlich in die Dämmerung. Viele Tiere sind in dieser Zeit auf Futtersuche und überqueren dabei auch Straßen. Darauf weist die ADAC Autoversicherung hin.

Keine einheitliche Zeit

Eine Abschaffung der Zeitumstellung ist übrigens nicht in Sicht. Schon seit 2018 wird darüber diskutiert. Damals sprachen sich bei einer EU-weiten Onlinebefragung 84 Prozent der Teilnehmer gegen die regelmäßige Zeitumstellung aus, wobei die Beteiligung in Deutschland besonders hoch war. Wann die EU entsprechende Pläne umsetzt, ist allerdings noch nicht absehbar.

Stand: 30.10.2021, 14:08