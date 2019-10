Seit 1996 stellen alle EU -Bürger zweimal im Jahr die Uhr um. So sollte ursprünglich einmal Energie gespart werden. Allerdings ohne Erfolg. Daher hatte die EU 2018 ihre Bürger eingeladen, über die Abschaffung der Zeitumstellung abzustimmen.

Wird die Zeitumstellung bald abgeschafft?

Der Plan von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Zeitumstellung 2021 abzuschaffen, ist wohl zu ehrgeizig. Die Abgeordneten sprachen sich zwar mit deutlicher Mehrheit für eine Abschaffung aus, doch dafür bräuchte es eine Mehrheit unter den EU-Staaten. Und die konnten sich bisher nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen.

Wenn jedes Land ohne Absprache entscheiden würde, in welcher Zeitzone es bleiben will, könnte sich eine Vielzahl an Zeitzonen in der EU ergeben.

Das Thema könnte bei einem Ministertreffen im Dezember auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ohne Einigung könnte das Vorhaben aber auch ganz scheitern.