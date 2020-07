Gedenken am 10. Jahrestag der Loveparade-Katastrophe

In Duisburg haben die Gedenkfeierlichkeiten zum zehnten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe begonnen. Seit Donnerstagnachmittag (23.07.2020) versammeln sich die ersten Menschen an der Gedenkstätte im Karl-Lehr-Tunnel - dem Ort, an dem vor zehn Jahren 21 Menschen starben und mehr als 650 verletzt wurden.

Loveparade-Besucherin aus Freiburg angereist

Am Vorabend zum Jahrestag findet hier seit Jahren die "Nacht der 1000 Lichter" statt, bei der Besucher ein Meer aus Kerzen entzünden.