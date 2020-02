Traurige Gewissheit: Zehnjährige aus Menden tot aufgefunden

Das vermisste zehnjährige Mädchen aus Menden im Sauerland ist am Sonntag (09.02.2020) tot aufgefunden worden. Es war am Samstag vor einer Woche in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung gegangen. Barfuß und nur mit einem Schlafanzug bekleidet.

Drei Spürhunde hatten unabhängig voneinander die Spur des Mädchens von der Wohnung bis zum Fluss Hönne direkt hinter dem Wohnhaus angezeigt. Rettungskräfte hatten daher die Hönne tagelang mehrfach abgesucht, auch Hubschrauber und eine Polizeidrohne waren im Einsatz.

Am Tag nach dem Verschwinden hatten Hunderte Freiwillige die Nachbarschaft vergeblich abgesucht. Die Polizei hatte rund 1.000 Fahndungsplakate verteilt. Das Kind wurde schließlich vom Betreiber eines Wehres in Menden-Halingen tot aufgefunden.