Zehn Jahre nach Fukushima: Auf Spurensuche in NRW

Seit vielen Jahrzehnten ist in Nordrhein-Westfalen kein Kernkraftwerk mehr in Betrieb. Doch das täuscht, sagt Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). NRW sei noch immer eine wichtige Drehscheibe für die Atomindustrie: " In der Urananreicherungsanlage in Gronau wird angereichertes Uran produziert, mit dem bis zu 30 AKW weltweit versorgt werden können. "

Gronau ist der Anti-Atom-Bewegung seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Sie kritisiert, dass dort weiter Atommüll unter freiem Himmel gelagert wird.

Ein weiteres Beispiel sei Jülich in der Nähe von Aachen: Hier lagern in Castorbehältern 300.000 Brennelemente-Kugeln aus dem ehemaligen Forschungsreaktor – ohne Genehmigung. Und dann gibt es noch Ahaus im Münsterland, ein Zwischenlager für stark und schwach strahlenden radioaktiven Abfall.

Sorgen wegen Tihange und Doel

Doch nicht nur die Standorte im Land machen der Anti-Atom-Bewegung Sorgen. Hinter der belgischen Grenze laufen in Tihange und Doel zwei Kernkraftwerke, die immer wieder wegen Pannen Schlagzeilen machen.

Für Jörg Schellenberg ist das einer von vielen Gründen, sich in der Anti-Atom-Bewegung zu engagieren. Die hat allerdings an Unterstützung verloren, gerade in NRW : Mit Blick auf den Klimawandel sei die Diskussion um die Braunkohle mittlerweile das zentrale Thema, so der Anti-Atom-Aktivist. Das habe auch sein Gutes: " Das hat ja auch eine Dynamik gebracht in die richtige Richtung – nämlich den Fokus auf Erneuerbare Energien. "

NRW hinkt bei Erneuerbaren Energien hinterher

Und da ist in NRW noch einiges zu tun, findet auch Dirk Jansen vom BUND : " Wir sind leider eines der bundesweiten Schlusslichter in Sachen Erneuerbarer Energien und werden das wegen der Verhinderungspolitik von CDU und FDP leider auch bleiben. "

Auch was das Einsparen von Energie und die Effizienz angeht, sei noch viel Luft nach oben, so Jansen. Das zeigt sich zum Beispiel im Vergleich des Energieverbrauchs von 2016 (neuere Daten liegen für NRW nicht vor) mit 2008. NRW hat hier zwar gut drei Prozent eingespart, erreicht damit aber nicht einmal den Bundesschnitt.

Enttäuschende Bilanz zehn Jahre nach Fukushima

Wie lautet also die Bilanz für NRW zehn Jahre nach dem Super-GAU von Fukushima? Aus Sicht der Anti-Atom-Bewegung und der Klimabewegung ist sie eher enttäuschend: Ihrer Forderung, die Urananreicherung in Gronau zu beenden, lehnt die Landesregierung ab. Auch am Export von Brennelementen ins Ausland will sie festhalten. Wichtigstes Argument: Deutschland würde bei einem kompletten Atomausstieg die Mitgliedschaft in der Internationalen Atomenergie-Organisation verlieren.

Stand: 11.03.2021, 05:00