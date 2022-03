Zeckengefahr: Erstes Risikogebiet in NRW

Wann wird eine Region überhaupt zum FSME-Risikogebiet?

Bundesweit gelten aktuell 175 Kreise und kreisfreie Städte als FSME-Risikogebiete, die meisten davon in Bayern und Baden-Württemberg. In Solingen seien den Behörden im vergangenen Jahr vier FSME-Fälle gemeldet worden, sagte ein Stadt-Sprecher. Gemessen an der Einwohnerzahl sei damit die Inzidenz erreicht, um Solingen als Risikogebiet auszuweisen. Nun werde untersucht, ob der Zecken-Befall auf bestimmte Orte eingegrenzt werden könne. Die Stadt bereite Flyer und Plakate vor, um die Bevölkerung zu warnen.

In manchen Wäldern hängen Zecken-Warnschilder

In Deutschland machen sich Zecken laut neuester Foschungsergebnisse in höher gelegenen Regionen breit. Demnach werden in Höhenlagen von 500 bis 700 Metern zunehmend FSME-Erkrankungen registriert. Die Forscher gehen davon aus, dass es den Zecken in den tiefer gelegenen Gebieten zunehmend zu warm ist.