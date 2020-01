Wohnungsnot: Tausende Wohnungs- und Obdachlose in NRW

Mehr Geld, mehr Schlafplätze

Die Landesregierung gehe die Problematik mit ihrer Initiative "Endlich ein Zuhause" an. Auf Basis der Daten in der Obdachlosenstatistik habe das Land 20 von Obdachlosigkeit besonders betroffene Kommunen ausgewählt, in denen die Praxishilfe "Endlich ein Zuhause" umgesetzt werde.

Dabei gehe es unter anderem um vorbeugende Maßnahmen bei drohendem Wohnungsverlust oder Hilfe bei der Wohnraumsuche.