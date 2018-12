Die Zahl der psychisch kranken Straftäter hinter Gittern hat sich in Nordrhein-Westfalen in zwei Jahrzehnten verdoppelt. Waren vor 20 Jahren noch 1.530 Patienten in geschlossenen Psychiatrien untergebracht, stieg ihre Zahl im vergangenen Jahr auf 3.080, wie die Landesbehörde für den Maßregelvollzug auf dpa -Anfrage mitteilte.

Drogenbedingte Psychiosen

Am Stichtag 1. Oktober 2018 waren 3.020 Gefangene in forensischen Kliniken untergebracht. Eine Ursache für die steigende Zahl scheint der Konsum illegaler Drogen zu sein: Die Einweisungen von Straftätern mit drogenbedingten Psychosen verdoppelten sich in dem Zeitraum. Die Einweisungen nach Straftaten im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen durch massiven Alkohol-Missbrauch sanken hingegen um rund 30 Prozent.