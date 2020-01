Zahl der Jäger in NRW steigt weiter

Von Wildbiologie bis Waffenkunde

Die Durchfallquote bei der Jagdprüfung ist allerdings hoch. 19 Prozent fielen bei der Prüfung mit Themen wie Wildbiologie, Hundewesen, Waffenkunde oder Jagd-, Tier- und Naturschutzrecht durch.

Die Jägerprüfung ist die Voraussetzung dafür, dass ein Jagdschein erteilt werden kann. Der Jagdschein berechtigt den Inhaber dabei innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen an der Jagd teilzunehmen.

Jagen nur auf eigenem Grund?

Die Jagd ist in Deutschland an Grundeigentum gebunden. Grundeigentümer können sich zu Jagdgenossenschaften zusammenschließen, die dann das Jagdausübungsrecht an Jäger verpachten.