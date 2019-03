Zahl der Pflegekräfte in NRW nur leicht gestiegen

Trotz der eklatanten Personalnot hat sich der Anstieg der Beschäftigtenzahl in Pflegeeinrichtungen in NRW verlangsamt. Ende 2017 hätten fast 260.000 Pflegekräfte in den landesweit insgesamt rund 5.650 Pflegeheimen und ambulanten Diensten gearbeitet, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Das seien 5,4 Prozent mehr gewesen als 2015.

Von 2013 bis 2015 war noch ein Anstieg um 9,4 Prozent verzeichnet worden. Die Zahlen werden alle zwei Jahre erhoben.

Geringer Anstieg in Pflegeheimen

Während sich die Beschäftigtenzahl in den 2.823 ambulanten Pflegediensten um etwa elf Prozent erhöhte, lag der Anstieg in den gut 2.824 Pflegeheimen bei nur 2,8 Prozent. Etwa die Hälfte des Pflegepersonals in NRW arbeitete in Teilzeit. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Pflegeeinrichtungen um gut acht Prozent. Etwa jede zweite befindet sich in privater Hand.