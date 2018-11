Zahl der Pflegebedürftigen in NRW drastisch gestiegen

Die Zahl pflegebedürftiger Menschen ist in NRW zwischen 2015 und 2017 drastisch gestiegen. Im Dezember 2017 gab es in NRW 769.100 Pflegebedürftige im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes, wie das Statistische Landesamt am Freitag (16.11.2018) in Düsseldorf mitteilte. Ende 2015 waren es noch 20,5 Prozent weniger (638.100).