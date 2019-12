Youtuber "Yo Oli" wegen Missbrauchs einer 13-Jährigen verurteilt

Dem 25-Jährigen war zunächst vorgeworfen worden, mehrere Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren unter dem Vorwand, mit ihnen ein Video drehen zu wollen, in sein Auto gelockt zu haben. An entlegenen Parkplätzen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sei es dann zu sexuellen Übergriffen gekommen.

Jugendliche manipuliert

Entgegen den Angaben habe der Angeklagte aber keine Gewalt angewandt, erklärte der Richter weiter. " Er hatte andere Möglichkeiten, an sein Ziel zu kommen. " Der 25-Jährige sei vielmehr manipulativ vorgegangen. Auch Fotos und Videos hätten Anschuldigungen der drei Zeuginnen widerlegt.

Der 25-Jährige hat seit 2016 umstrittene Videos veröffentlicht, die sogenannte "Kissing Pranks" zeigen - damit erreichte er insgesamt über 300.000 Abonnenten. "Kissing Pranks" sind vermeintliche Streiche, bei denen er junge Frauen und Mädchen auf der Straße angesprochen und sie - oft nach einem Spiel - geküsst hat.

Stand: 20.12.2019, 18:01