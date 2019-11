Angeklagter YouTuber hatte wohl Fan bei Polizei

Mädchen überrumpeln mit "Kissing Pranks"

Der 25-Jährige hat seit 2016 umstrittene Videos veröffentlicht, die sogenannte "Kissing Pranks" zeigen - damit erreichte er insgesamt über 300.000 Abonnenten.

"Kissing Pranks" sind vermeintliche Streiche, bei denen er junge Frauen und Mädchen auf der Straße angesprochen und sie - oft nach einem Spiel - geküsst hat.

Die von YouTube inzwischen gelöschten Videos zeigen teilweise junge Frauen, die offensichtlich von der Situation überrumpelt sind, manche von ihnen sind minderjährig.

Die Kritik kam von jungen Frauen, die sich belästigt fühlten und von anderen bekannten YouTubern.

Auch Carola Klein von der Berliner Beratungsstelle "Lara" ist in ihrer Bewertung ganz klar: Für sie ist das ein sexueller Übergriff. "Das geht schon in die Richtung, dass Übergriffe an Minderjährigen akzeptiert werden", sagt sie.

Warum waren die Videos so lange online?

Die Videos waren bei YouTube lange Zeit abrufbar. Dabei gibt es da sogenannte Community Guidelines, an die sich eigentlich alle Video-Produzenten halten müssen. Da heißt es: " Sexuell explizite Inhalte mit Minderjährigen sind untersagt. "

Warum die Videos so lange öffentlich waren, wollte ein Sprecher des Netzwerkes nicht beantworten. Nur so viel: Man habe den Kanal wegen eines Verstoßes gegen die Community Regeln gelöscht.

Auch die Frage, ob die problematischen Inhalte eigentlich an deutsche Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wurde nicht beantwortet.

Fans bei der Polizei?

Heikel ist, dass Junus W. zumindest einen Fan bei der Berliner Polizei hatte. In einem Video sieht man einen jungen Polizisten in Uniform, der dem YouTuber vor laufender Kamera sagt, dass er seine Videos toll fände.

Für diesen "Auftritt" kassierte der Polizist im vergangenen Jahr eine offizielle Beschwerde. Thilo Cablitz von der Polizei Berlin erklärt auf Nachfrage des WDR, die Polizei Berlin distanziere sich von dem Mitarbeiter: " Zum einen könnte natürlich das Gefühl entstehen, es wäre ok, was der Youtuber da gemacht hat. Aber: Mit aller Vehemenz: Nein, es ist nicht ok !"

Junus W. und seine anwaltliche Vertretung konnten bis zum Redaktionsschluss (20.11.2019) für eien Stellungnahme nicht erreicht werden.

Im April 2019 hatte sich der YouTuber zu Wort gemeldet. Die damaligen Vorwürfe, sich an Minderjährigen zu vergreifen, wies er zurück.

Stand: 20.11.2019, 16:30