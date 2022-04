Xavier Naidoo entschuldigt sich

Gute drei Minuten lang spricht Xavier Naidoo in die Kamera und entschuldigt sich bei Familie, Freunden und Fans. "Ich habe Dinge getan, die ich heute bereue." Er sei von Verschwörungserzählungen geblendet gewesen. "Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage."

Verschwörungserzählungen und Antisemitismus-Vorwürfe

Der 50-Jährige Musiker aus Mannheim galt bisher als einer der prominentesten Corona-Leugner. Er trat mit Reichsbürgern und Rechtspopulisten auf und teilte Verschwörungserzählungen in den sozialen Medien. Textzeilen in seinen Songs brachten ihm Rassismus- und Homophobie-Vorwürfe ein. Naidoo wies das zurück, wehrte sich sogar gerichtlich dagegen, als Antisemit bezeichnet zu werden. Im Dezember 2021 urteilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass er sich diese Bezeichnung gefallen lassen müsse.

Plötzlicher Sinneswandel

Jetzt der Sinneswandel. In seinem Video sagt Naidoo, dass er sich in Verschwörungserzählungen verrannt habe. Er habe diese nicht genug hinterfragt und sich "zum Teil instrumentalisieren" lassen. "Das habe ich leider jetzt erst erkannt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue."

Angeblich bringt Ukraine-Krieg Wende

Er erklärt seine Kehrtwende mit dem Krieg in der Ukraine. Seine Frau stammt von dort, er habe Familie und Freunde aus dem Land bringen müssen. "Die Welt scheint wie auf den Kopf gestellt und ich habe mich gefragt, wie es so weit kommen konnte." Er habe viel mit Betroffenen gesprochen - und sich kritischen Fragen zu Äußerungen von sich stellen müssen, wofür er dankbar sei.

"Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe." Xavier Naidoo - auf seinem Youtube-Kanal

Attila Hildmann: "Verräter Naidoo"

Das Video hat Naidoo am späten Dienstagabend auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht. Bis zum Vormittag hat es schon fast als 127.000 Aufrufe. Die Kommentarfunktion ist deaktiviert. In den sozialen Medien sorgt das Video für sehr unterschiedliche Reaktionen: Spott und Zweifel auf der einen, Enttäuschung und Wut auf der anderen Seite. Und Attila Hildmann – weiterer prominenter Verschwörungsverbreiter – schreibt auf seiner Homepage von "Xavier Naidoos Verrat".