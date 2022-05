Wutrede von Basketball-Legende Kerr nach Amoklauf: "Ich habe die Schnauze voll!"

Für Republikaner ist Waffenbesitz unantastbares Grundrecht

Der Grund für Kerrs emotionales Statement: Viele Republikaner blockieren im US -Senat in Washington schärfere Waffengesetze. Das Recht auf Waffenbesitz gilt für viele Konservative als unantastbares Grundrecht, als Inbegriff der Freiheit. Der private Waffenbesitz hat in den USA Tradition. Im Zweiten Verfassungszusatz von 1791 heißt es: " Da eine gut ausgebildete Milz für die Sicherheit eines freien Staates erforderlich ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. "