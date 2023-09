Wüst zu Scholz‘ Deutschland-Pakt: "Ich fühle mich da ein bisschen veräppelt"

WDR: Herr Wüst, nochmal: Wir gegen die. Ist es das, was Deutschland jetzt voran bringt und was die Menschen wollen, die ja jetzt auch einiges an Krisen auf dem Buckel haben?

Wüst: Dass es eine Opposition im Parlament gibt, ist glaube ich eine hohe Errungenschaft der Demokratie. Wir gegen die gibt es ja vor allen Dingen in der Bundesregierung. Die werden sich ja an vielen Stellen nicht einig. Das, was der Kanzler vorträgt, was er möchte, um Deutschland schneller zu machen, und das ist ja dieser Pakt, da hakt es ja, dass sie sich selber untereinander nicht einig sind. Da liegt ja der Hase im Pfeffer. Eine Regierung muss wissen, was sie will. Wenn das jetzt so ist und Olaf Scholz seine Truppen hintereinander hat in der Ampel und wir wirklich loslegen können, bin ich sofort dabei. Wir können sofort beisammen kommen mit dem Bundeskanzler, seinem ganzen Kabinett und den Länderchefinnen und Länderchefs und wirklich dafür sorgen, dass Deutschland schneller wird.

WDR: Ich versuche ja auch so ein bisschen aus Ihnen eine Reaktion auf Herrn Merz rauszukitzeln. Herr Merz sagte in der Generaldebatte zu den Finanzen der Länder:

"Der Bundesfinanzminister hat ja erstmalig in diesem Jahr einen Bericht anfertigen lassen über die Leistungen des Bundes zur Mitfinanzierung von Länder- und Kommunalaufgaben. Herausgekommen im August 2023. Er kommt dabei auf einen Betrag von 56 Milliarden Euro. (…) Wir liegen bei etwa 40 Milliarden Euro. Aber immerhin, das ist doch eine Summe, aus der sich heraus das Potenzial ergibt, wie eine Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Ländern jetzt vorgenommen werden müsste. (…) Dann hätten wir auch schnell Spielräume, die zum Beispiel für eine größere Steuerreform in Deutschland gebraucht würden." Friedrich Merz

Das heißt doch im Klartext: Der Bund soll den Ländern weniger Geld geben, oder?

Wüst: Es wird ja auch über Aufgaben gesprochen. Und da, wo die Aufgaben zu erledigen sind, muss auch das Geld dafür sein. Wenn der Bund dann die Aufgaben übernimmt, die wir an seiner statt jetzt erledigen, und wenn er es dann billiger kann, bitte sehr. Völlig in Ordnung. Wird reden mit dem Bund ja an vielen Stellen darüber, dass er Dinge auslöst, die in den Ländern und Kommunen Geld kosten. Das Thema dauerhafte Finanzierung all der Aufwendungen, die mit Flucht und Migration verbunden sind, ist ja noch immer nicht geklärt. Das wäre so eines, wenn der Bund dann die Aufgabe übernimmt, für bestimmte Dinge zu sorgen, dann liegt die Kostenlast auch bei ihm. Dann muss er den Ländern nichts mehr geben. In dem Sinne können wir das gerne auch besprechen. In Summe muss die Arbeit ordentlich erledigt werden. Und das löst Kosten aus. Da muss es innerhalb der staatlichen Ebenen fair zugehen.