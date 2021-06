Messerattacke in Würzburg: Wie weit sollte Zivilcourage gehen?

Söder dankt Menschen für "beherztes Eingreifen"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hingegen lobte das " beherzte Eingreifen " der Menschen in Regensburg. " Dank und großen Respekt aber auch an engagierte Bürger, die mit ihrem Einsatz, mit ihrer Zivilcourage versucht haben, diesen Täter zu stellen und in Schach zu halten und sich dabei selbst in große Gefahr gebracht haben ", sagte Söder am Samstag in Nürnberg bei der Listenaufstellung der CSU-Kandidaten für die Bundestagswahl. Auf Twitter hatte sich der CSU-Chef am Vorabend ähnlich geäußert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

" Wenn Herr Söder so etwas vorbehaltlos sagt, weiß er offenbar nicht, wie gefährlich Messer sind ", sagt dazu Sebastian Fiedler, der Bundes- und NRW-Vorsitzende der Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Fiedler kandidiert für die SPD bei der Bundestagswahl. " Ein Messer ist ein tödliche Waffe und selbst erfahrenen Kampfsportlern gelingt es nicht, jemanden mit einem Messer zu entwaffnen, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. " Deshalb sei der beste Ratschlag, den man Menschen bei einer solchen Messerattacke geben könnte: Weglaufen.

Weniger Gefahr in großer Gruppe

" Das widerspricht aber nicht der Tatsache, dass es höchsten Respekt verdient, dass die Menschen in Würzburg so viel Zivilcourage gezeigt haben ", sagt Fiedler. Er betont auch, dass es in Situationen wie dieser gut ist, wenn sich viele Menschen gemeinsam dem Angreifer entgegen stellen und damit die Gefahr für sich selbst verringern.

Kölns Hauptkommissar Glowania hat noch aus einem anderen Grund Verständnis für die Reaktion der Passanten in Würzburg. Dort lag seiner Meinung nach auch eine Art Notwehrsituation vor, in der es nachvollziehbar sei, sich zu wehren. Denn Zivilcourage ist auch immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung, wie die Psychologin Monika Schanderl von der Universität Regensburg sagt.

Psychologin: Zivilcourage durchläuft vier Stufen

" Wenn Gefahr für das eigene Leben besteht, ist die Bereitschaft einzugreifen natürlich höher ", sagt Schanderl, deren Forschungsschwerpunkte Gewalt, Aggression und Zivilcourage sind. Insgesamt müssen laut Schanderl aber immer erst vier Stufen durchlaufen werden, bevor Menschen anderen zu Hilfe eilen.

Die Person muss die Situation wahrnehmen: " Das ist auch eine Frage der Einstellung ", erklärt Schanderl. " Bin ich jemand, der eher mit offenen Augen durch die Welt läuft, oder schaue ich gerade auf mein Handy oder höre mit Kopfhörern Musik. " Die Lage muss richtig interpretiert werden: " Der Betroffene muss erkennen, dass es sich um eine Notsituation handelt und zwei streitende Menschen nicht vielleicht nur ein Pärchen sind, das diskutiert ." Die Bereitschaft, persönliche Verantwortung zu übernehmen: " Gerade wenn auch andere Personen in der Nähe sind, die noch abwarten, passiert es oft, dass man sagt: 'Die könnten doch auch eingreifen' ", sagt Schanderl. Die Kompetenz, eingreifen zu können: Schon das Wissen, wie man einen korrekten Notruf absetze, motiviere in einer Notsituation auch wirklich zu handeln, so Schanderl.

Erst wer diese vier Stufen komplett in Sekundenschnelle durchlaufen hat, greift in eine brenzlige Situation ein und zeige Zivilcourage.

Stand: 26.06.2021, 13:57