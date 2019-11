"Wort des Jahres": Eine (kurze) Chronik

"Postfaktisch": Ein Begriff, der laut Jury 2016 für einen "tiefgreifenden politischen Wandel" steht. Oder wie US -Präsident Donald Trump es ausdrücken würde: Emotionen first. Fakten second. Immer mehr Menschen seien – nach Ansicht der Gesellschaft für deutsche Sprache – bereit, Fakten zugunsten offensichtlicher Lügen zu opfern.

"Flüchtling": Im Jahr 2015 das alles beherrschende Thema, und somit - laut GfdS - zwangsläufig das Wort des Jahres. Besonders das Suffix –ling sei in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung. Denn: Analoge Wortbildungen wie Eindringling oder Sonderling hätten nach Ansicht des Sprachrates immer einen negativen Beigeschmack.