Sozialdemokrat ohne Parteibuch: Wolfgang Clement ist tot

Über Genossen empört

Auch politische Differenzen führt Clement als Begründung an. Er wirft der Parteiführung vor, sich nicht klar von der Linkspartei abzugrenzen. Zudem laufe die Wirtschaftspolitik der SPD auf eine "De-Industrialisierung unseres Landes" hinaus.

Der 'Superminister' mit Kanzler Schröder

Clement ist über den "Irrweg" der Genossen empört. Hatte doch er als "Superminister" unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) die umstrittene "Agenda 2010" umgesetzt – und nun fällt ihm aus seiner Sicht die eigene Partei mit Kurskorrekturen an den sogenannten Hartz-Reformen in den Rücken.



Stattdessen fordert Clement mehr Eigeninitiative und Wettbewerb: "Wir sind zu weit hineingeraten in den paternalistischen Wohlfahrtsstaat." Er wendet sich gegen einen gesetzlichen Mindestlohn und das Festhalten der SPD am geplanten Atomausstieg.

"Zeit meines Lebens sozialdemokratisch"

Innerparteiliche Gegner kritisieren Clement als neoliberal und werfen ihm eine Nähe zur FDP vor. Clement hingegen sieht sich selbst als wahren Sozialdemokraten: "Ich habe Zeit meines Lebens in meinem Verständnis sozialdemokratische Politik gemacht."

In seinem Austrittsschreiben erklärt er, sich auch weiterhin einmischen zu wollen – "nunmehr als Sozialdemokrat ohne Parteibuch" .

In einfachen Verhältnissen aufgewachsen

Clement, der am 7. Juli 1940 in Bochum geboren wurde, ist zwar als Sohn eines katholischen Baumeisters nicht in einem typischen Arbeiterhaushalt aufgewachsen. Aber er kennt einfache Verhältnisse aus eigener Erfahrung. "Es war ein Kampf ums Überleben" , erinnert er sich später, "reich waren wir nie."

Stand: 27.09.2020, 12:54