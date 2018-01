Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ( LANUV ) hat am Donnerstag (25.01.2018) bestätigt, dass ein Wolf an der Landesstraße L586 zwischen Albersloh und Sendenhorst (Kreis Warendorf) gesichtet wurde. Ein Autofahrer hatte das Tier vormittags mit seinem Mobiltelefon auf einem Acker fotografiert.

Wölfe bei zuständiger Behörde melden

Derzeit würden Jungwölfe ihr Rudel verlassen und auf Wanderungen gehen, so das Amt in einer Pressemitteilung. Man habe deswegen damit gerechnet, dass Wölfe gesichtet würden. Ob ein Wolf nur kurz auf der Durchreise ist oder sich länger in einer Region aufhalten wird, lässt sich nicht vorhersagen.