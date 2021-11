Wenig Tiere, viel Ärger: Wölfe in NRW

"Problemwolf" in Schermbeck: Abschuss gefordert

Vor allem eines von ihnen sorgt derzeit für Schlagzeilen: Die Wölfin in Schermbeck, die für viele der blutigen Zwischenfälle am Niederrhein verantwortlich ist. Offiziell heißt das Tier GW954f, von einigen Menschen wird sie aber Gloria genannt. Ein Name, der der Vorsitzenden des NRW-Schafzuchtverbandes Ortrun Humpert nicht über die Lippen kommt. " Wer einem Wolf einen Namen gibt, sorgt damit für eine gewisse Nähe und Vertrautheit. Das hat dieses Tier nicht verdient ", sagte sie dem WDR. Sie fordert sie den Abschuss des Tieres. Die Situation in Schermbeck sei eskaliert, auch Schutzmaßnahmen wie Zäune und Befestigungen würden nicht helfen. " Dieses Tier ist schlau, und wenn es dann auch noch seine Gene und sein Wissen weitergibt, haben wir ein noch größeres Problem. " Die Schafzüchterinnen und -züchter sind sich einig: " Wir wollen kein Wolfsfutter produzieren ", so ihre Vorsitzende.

Passt der Wolf in unsere Landschaft?

Christian Chwallek vom Naturschutzbund NRW (NABU) ist dagegen gegen einen Abschuss des "Problemwolfs" in Schermbeck. " Wir sind nicht generell gegen eine Entnahme von verhaltenssauffälligen Tieren ", sagte er dem WDR. Allerdings müss das schon zweifelsfrei festgestellt werden, und in diesem Fall habe er Zweifel, ob nicht auch die Menschen Schuld an den tödlichen Zwischenfällen hätten. "S eit drei Jahren ist die Gegend als Wolfsgebiet ausgewiesen, da ist es schwer nachvollziehen, dass es dort immer noch ungesicherte Gehege gibt. " Dass "Gloria" ihr aggressives Verhalten weitergebe, könne er nicht erkennen: " Weder der Partner noch die Kinder haben von ihr gelernt und ihr Verhalten kopiert. "

Chwallek sieht eine große Irrationalität bei dem Thema: " Der Wolf war lange weg, uns fehlen 180 Jahren Erfahrung im Umgang mit dem Tier ." Er will die Debatte versachlichen. Die Weidetierhalter hingegen wollen größere Entschädigungszahlungen, wenn mal ein Tier gerissen wird. "D erzeit beläuft sich der Betrag im Durchschnitt auf zehn Prozent des betriebswirtschaftlichen Wertes ", rechnet Ortrun Humpert vor. Das soll der Landtag nun ändern, genauso wie den Schutz der Herden. "Wer sich den Wolf leisten will, muss auch dafür zahlen ", fordert sie. 2021 wurden in NRW nach Angaben des Landesamtes für Natur 185 Nutztiere gerissen, bei denen Wölfe im Verdacht stehen oder standen.

Wölfe können Jäger entlasten - zumindest theoretisch

Laut NABU machen Nutztiere nur ein Prozent des Nahrungsanteils von Wölfen aus. Der Großteil besteht aus Rehen - was von Förstern und Waldbauern durchaus gerne gesehen wird. Denn das Rotwild frisst gerne die Triebe und Rinden junger Bäume ab und sorgt so in manchen Gegenden für Flurschäden und einseitige Baumkulturen. Doch darauf zu hoffen, dass die Wölfe den Job der Jäger übernehmen und den Überbestand an Rehen reduzieren, sollte man derzeit besser nicht - das gibt auch NABU-Experte Chwallek zu. Dafür sei die Anzahl der Wölfe hierzulande viel zu gering.

Runder Tisch statt Wahlkampfthema