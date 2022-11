Wolf "verfolgt" Radfahrer: Wie gefährlich sind solche Begegnungen?

Niederländischen Medienberichten zufolge soll die Provinz Gelderland, zu der auch der Nationalpark De Hoge Veluwe gehört, nun angekündigt haben, mit Paintball-Schüssen gegen Wölfe vorzugehen, die Menschen näher als 30 Meter kommen. Erlaubt sei das ausschließlich den Parkwächtern. Die Tiere bekämen dadurch " wieder Angst vor Menschen" , hieß es.

15 bis 20 Wölfe in NRW

Bei Bottrop: Vom Wolf gerissen?

Vorfälle wie diese befeuern mindestens in den sozialen Medien die Diskussion um den Wolf, der fast 200 Jahre nach seinem Verschwinden inzwischen auch in NRW wieder heimisch wird. Schon mehren sich auch Meldungen von Wölfen, die Schafe oder kleine Ponys gerissen haben: Im Münsterland etwa, in Bottrop, zuletzt in Ostwestfalen. Wolfsgebiete finden sich im Raum Schermbeck am Niederrhein, im Hohen Venn, im Oberbergischen Land und in der Senne. Nach Angaben des NABU NRW leben derzeit allerdings gerade mal 15 bis 20 Wölfe in Nordrhein-Westfalen.