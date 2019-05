Wolfsjagd: Neue Abschussregeln stoßen auf Kritik

Zudem soll bei wiederkehrenden Schäden nach und nach der Abschuss von mehreren Wölfen eines Rudels möglich sein, auch wenn nicht konkrete Einzeltiere als Verursacher ausgemacht werden können.

Video starten, abbrechen mit Escape Familie Wolf – Gefährliche Nachbarn?. Planet Schule . . 29:04 Min. . WDR.

Beim Schafzuchtverband NRW reagierte man erleichtert. " Viele unserer Forderungen wurden erfüllt ", sagte Ulf Helming, Wolfsbeauftragter des Verbands dem WDR . Das Gesetz stelle sicher, dass Weidetierhaltung in der freien Landschaft auch in der Zukunft möglich sein wird.