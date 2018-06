Die Idee klingt vernünftig: Ältere Menschen, deren Wohnung für ihre Bedürfnisse im Grunde längst zu groß geworden ist, tauschen mit jungen Familien, die händeringend nach genügend Platz suchen.

Vor genau einem Jahr startete der Düsseldorfer Immobilienkonzern LEG mit Unterstützung vom Bundesbauministerium eine Initiative, die Mietern einen solchen Wohnungstausch schmackhaft machen soll: Dem Rentner, der mittlerweile allein in einer 90-Quadratmeter-Wohnung wohnt, bietet die LEG beispielsweise eine 45-Quadratmeter-Wohnung in der Nähe an. Mit der Aussicht, dass der Mann in der Wohnung, die halb so groß ist wie seine vorherige, auch nur halb so viel Miete zahlt.

Magere Bilanz nach einem Jahr